Ми активно рухаємося до "цифрового безвізу" з Євросоюзом - цього тижня підписали понад 20 документів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень, які наближають країну до "цифрового безвізу" з Європейським Союзом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цього тижня уряд схвалив понад 20 документів (постанов і законопроєктів), які наближають Україну до ЄС та активізують наші євроінтеграційні прагнення. Зокрема, ми активно рухаємося до "цифрового безвізу" з Євросоюзом", - написав прем'єр.

Він зазначив, що серед затверджених законопроєктів чотири стосуються електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, "мета яких - приєднання України до єдиного цифрового ринку ЄС".

"На практиці - це відсутність бар'єрів для електронної торгівлі між Україною та Європою або можливість використовувати електронний цифровий підпис у зовнішньоекономічній діяльності", - пояснив Шмигаль.

За його даними, після повної інтеграції українського і європейського цифрового ринку Україна зможе отримати "від $2,5 млрд до $3,5 млрд у товарах і до $0,5 млрд вигод у послугах".

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