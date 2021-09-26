Поліція взялася розслідувати появу "кандидата-двійника" Войцеховського на довиборах до ВР на Черкащині

Поліцейські Черкаської області почали розслідування за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права у зв'язку з реєстрацією "двійника" кандидата в народні депутати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Черкаської області.

"24 вересня до Золотоніського районного відділу поліції надійшла заява від місцевого мешканця. Чоловік повідомив про те, що Центральна виборча комісія на засіданні ухвалила рішення щодо реєстрації на вибори одного з кандидатів, який є повним тезкою із заявником. Також він повідомив, що зареєстрований ЦВК чоловік змінив свої анкетні дані за тиждень до подачі документів, чим перешкоджає йому балотуватися на рівних засадах, вводячи в оману виборців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.

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Поліція Черкащини перевіряє всі повідомлення про можливі порушення та закликає суб’єктів виборчого процесу діяти виключно в межах закону.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 24 вересня зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) 31 жовтня.

В ОВО №197 кандидатами зареєстровано Владислава Володимировича Голуба та Віталія Олександровича Войцеховського, які балотуються до ВР шляхом самовисування.

Водночас у документах Войцеховського зазначено, що він нещодавно повністю змінив своє ім’я. У ЦВК нагадали, що комісія нещодавно зареєструвала вже кандидатом у народні депутати в 197-му окрузі його повного тезку - Віталія Олександровича Войцеховського (висунутого "Слугою народу". - Ред.).

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Раніше ЦВК вже зареєструвала 27 кандидатів у народні депутати України в ОВО №184 та №197.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).