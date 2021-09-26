Житель Кривого Рогу обладнав у квартирі майнінг-ферму і блокував роботу лічильника, щоб економити на електриці, - поліція

Під час обшуку у квартирі в Центрально-Міському районі правоохоронці виявили майнінг-ферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат і блоків живлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

"25 вересня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук і виявили майнінгову ферму криптовалюти, яку влаштував за власним місцем проживання 32-річний криворіжець", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що організатор ферми незаконно підключився до комунальних електромереж для мінімізації витрат під час майнінгу.

Дивіться також: ВР легалізувала криптовалюти в Україні. ВIДЕО

Під час обшуку у квартирі в Центрально-Міському районі правоохоронці виявили криптоферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат і блоків живлення. Лічильник електричної енергії перебував у робочому стані і був підключений до електромережі. Для зменшення витрат організатор за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.

Правоохоронці направили на експертизу все вилучене. Наразі розмір завданих збитків встановлюється.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до трьох років.

Читайте також: Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ