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У крові загиблого в Польщі громадянина України Никифоренка не виявили слідів наркотиків, - ЗМІ

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У крові загиблого в Польщі громадянина України Никифоренка не виявили слідів наркотиків, - ЗМІ
Експертиза не виявила слідів наркотичних речовин у крові загиблого після затримання поліцією у Вроцлаві громадянина України Дмитра Никифоренка.

Про це повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначає газета, попри твердження поліцейських і працівників витверезника у Вроцлаві про неадекватність поведінки 25-річного хлопця результати експертизи виключили наявність у крові українця слідів наркотиків.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що результати токсикологічної експертизи не підтвердили вживання Никифоренком наркотичних речовин. Водночас офіційна інформація про це має  з'явитися наступного тижня після обробки остаточного рапорту про причини смерті українця.

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Польський журнал також повідомив, що з невідомих поки причин наприкінці минулого тижня справу загибелі Никифоренка рішенням Національної прокуратури Польщі передано з Окружної прокуратури міста Свідниця до регіональної прокуратури у Щеціні (північний захід РП).

Адвокат сім’ї Никифоренка Кшиштоф Буднік у коментарі виданню висловив здивування цим рішенням, зазначаючи, що у захисту не було застережень до дій Окружної прокуратури у Свідниці у справі Никифоренка.

Нагадаємо, Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

Остаточна причина смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка, який помер після побиття поліцією у Вроцлаві, буде названа наприкінці вересня після отримання результатів усіх експертиз.

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Я за вас рада! Бажаю вам успіхів та процвітання. Знаю п'ятьох українців, які голосували за Зе та казали: хуже нє будєт. Через рік вони всі повтікали з України. Мені не цікаво, яку роботу вони там знайшли, але без розуму та фаху їм окрім як роботи по-чорному більше нічого не світить.

    Тільки от чому я через цих вилупків довбоЗЕбів повинна зараз жити у такому цирку. Я, навідміну від них, за гівно зелене не голосувала, це вони мені так піс**ли, а самі втекли
  • Mihail Pristayko
    Тело умершего в Польше украинца доставили домой с "тоннами грима" на лице: отец рассказал детали
    https://hubloid.com.ua/society/telo-umershego-v-pol-she-ukraintsa-dostavili-domoi-s-tonnami-grima-na-litse-otets-rasskazal-detali.html

  • Влад Воланд
    Схоже що вбили з ненависті до України сподіваюсь що отримають довгий тюремний термін але батькам звичайно не поверне чином ну хоч буде справедливе покарання.
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