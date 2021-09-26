Берлін після виборів продовжуватиме активність у Нормандському форматі, - посол України Мельник

Олаф Шольц, лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), підтримуватиме нинішній зовнішньополітичний курс Берліна.

Про це заявив на спецефірі Супільного посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Я радий, що особисто наш президент за останні місяці налагодив близький контакт безпосередньо із багатьма теперішніми лідерами. Тобто не лише із самою пані Меркель, звичайно, але і з Арміном Лашетом. І в принципі, я вам скажу, значною мірою це стосується й Олафа Шольца, адже до сьогодні він був і залишається віцеканцлером, тобто людиною і членом коаліції урядової, який фактично цей нинішній курс Берліну не те що формував, але і є частиною цього курсу", - зазначив Мельник.

Дипломат додав, що останні зустрічі на найвищому рівні безпосередньо проводились у Берліні під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на них були присутні "усі згадані мною політики, так само й Олаф Шольц": "Саме під час цієї дуже тривалої та ґрунтовної розмови ми почули із перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у Нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко казати, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого, як до сьогодні, коли пані Меркель що два-три тижні телефонувала Путіну, підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною".

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За словами Мельника, наразі важко говорити, чи дійсно українська сторона може розраховувати на прорив у переговорах.

"Ми точно можемо виходити з того, що цей курс "малих кроків" буде продовжений. Німці зацікавлені, щоб "Нормандія" збереглася, адже йдеться так само і про їхній імідж, про те, чи зможе німецька дипломатія, німецька еліта звершити успішно те, що почала пані Меркель разом із тодішнім президентом Франції Олландом (Франсуа Олланд. - Ред.) у лютому 2015 року. Одна справа почати, інша справа довести до логічного завершення, до успішного завершення насамперед для України. А це може бути лише повна деокупація сходу України, припинення воєнних дій і повна реалізація "Мінська". Наразі, на жаль, ми ще віддалені від цієї мети", - зазначив Мельник.

На його думку, лакмусовим папірцем нової коаліції стане саме те, чи буде готовий майбутній федеральний канцлер справді брати на себе ще більше відповідальності, сміливості та брати на себе ініціативу (у питанні врегулювання ситуації в Україні): "Адже посередництво не означає нейтральність. Посередництво означає комунікацію, забезпечення комунікації, надання майданчика і так само залучення всіх можливих важелів, які є, а цих важелів у німецької сторони більше, ніж достатньо".

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Нагадаємо, вибори до німецького парламенту (бундестагу) проводяться раз на чотири роки. 26 вересня обирався бундестаг 20 скликання.

За даними перших екзитполів, на виборах лідирує партія соціал-демократів Німеччини (СДПН).