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Завтра в Києві відкриється ще один центр масової вакцинації проти COVID-19

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Завтра в Києві відкриється ще один центр масової вакцинації проти COVID-19
З 27 вересня в Києві почне роботу ще один центр масової вакцинації проти COVID-19, розташований у ТРЦ COSMO Multimall.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Солом'янської РДА Києва.

Вакцинуватися можуть усі охочі щодня з 11:00 до 16:00 за попереднім записом через електронну систему helsi.me (або без попереднього запису). Тим, у кого немає декларації із сімейним лікарем, необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде у свого сімейного лікаря після щеплення другою дозою вакцини або ж завантажити його в додатку "Дія".

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ТРЦ розташований за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6.

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Топ коментарі

  • Игорь Билык
    Главное таких как ты в дурку определить. Как можно быть таким убогим?
  • Игорь Монахов
    Израиль 3 октября «зеленый паспорт» тех, кто был полностью привит шесть месяцев назад и еще не сделал третью прививку, будет аннулирован !? Вы думаете в Украине будет как-то по другому !? То есть никаких выводов о поголовной вакцинации они и Мы так и не сделали...Жаль.. Выходит что - Проект Израиль планово сворачивается. Все по заветам Киссинджера?!?.пздц

    Хочешь жить еще полгода - изволь ширнуться... А потом еще разик. И еще. И так пока не сдохнешь... Похоже евреи решили сами себе холокост устроить, а нам ЛохокостЗеАйболиты..





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