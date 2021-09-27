Кулеба про зустрічі Зеленського в Нью-Йорку: Я задоволений тим, що ми почули від співрозмовників щодо протидії "Північному потоку - 2"

Робота української делегації в Нью-Йорку під час високого сегменту 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН дозволила донести світу сигнали України та заручитися підтримкою в зміцненні енергетичної безпеки нашої держави в ході двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"ООН — це формат, де країни комунікують свої сигнали. Президент був дуже чітким у донесенні позиції України. Його промова справила враження. Я можу без перебільшення сказати, що це була одна з найсильніших промов цієї Генасамблеї ООН. І це визнають наші колеги, іноземні дипломати", - зазначив міністр.

Кулеба розповів про три двосторонні зустрічі Президента України в Нью-Йорку, які були важливими в контексті протидії загрозам "Північного потоку – 2" та зміцнення енергетичної безпеки нашої держави. Йдеться про зустрічі з Президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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"Тема "Північного потоку – 2" у різних контекстах лунала на всіх цих зустрічах. Я задоволений тим, що ми почули від співрозмовників щодо протидії Північному потоку - 2: і від європейської сторони, і від британської сторони. Я також задоволений сигналами Туреччини щодо взаємодії з Україною в галузі енергетики, яка сприятиме зміцненню енергетичної безпеки нашої держави", - заявив Дмитро Кулеба.