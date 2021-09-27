В ОРЛО батьків змусили купити в класи знезаражувачі повітря, але до кінця місяця школи почали закривати "через ГРВІ", - ЗМІ

У перший тиждень вересня батьки школярів окупованої частини Луганщини отримали розпорядження адміністрації шкіл купувати рециркулятори, які знезаражують повітря.

Про це йдеться в матеріалі Яни Вікторової для BBC, передає Цензор.НЕТ.

За її інформацією, умова звучала так: хочете, щоб ваші діти вчилися в школі, якнайшвидше скидайтеся на рециркулятор.

У батьківських чатах розгорілася справжня війна. Хтось говорив, що треба купувати найдешевший, бо він все одно нічого не дає, тому треба підходити до пошуків формально. Хтось почав пошуки в Росії, сподіваючись, що якість краще за місцевий.

Паралельно поширювалися чутки, що є місцевий виробник рециркуляторів і хтось із "уряду" просто хоче його підтримати.

Разом зі звичайними школами рециркулятор почали купувати в музичні та художні школи. І вже до середини вересня рециркулятори були всюди.

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Хвилю захворювань серед дітей, незважаючи на вересневе тепло, назвали адаптацією дітей до школи. Далі почалися закриття шкіл.

На 23 вересня в окупованому Луганську на карантин (без навчання) закрили 8% шкіл. Офіційна версія: перевищено епідеміологічний поріг щодо ГРВІ. Неофіційно кажуть, що школи закрили після того, як там виявили дітей з коронавірусом.

Рециркулятори - прилади для знезараження повітря ультрафіолетовим випромінюванням. Принцип роботи полягає в тому, що повітря з приміщення проходить через корпус приладу, в якому працює бактерицидна УФ-лампа.

Центр громадського здоров'я України в спеціальному повідомленні не рекомендував використовувати рециркулятор для дезінфекції приміщень під час пандемії.

Основна причина такої рекомендації від медиків - занадто низька ефективність роботи цих приладів.