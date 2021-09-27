У США запустять новий супутник дистанційного зондування Землі Landsat 9

Важка ракета-носій Atlas-5 у понеділок стартує на орбіту з новим супутником дистанційного зондування Землі Landsat 9 в інтересах NASA і американської Геологічної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє компанія-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск планується здійснити о 14:11 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу SLC-3E на авіабазі Космічних сил США Ванденберг у штаті Каліфорнія.

На орбіту буде виведено апарат із найдосконалішим оптичним і інфрачервоним обладнанням, яке дозволяє отримувати інформацію про глобальні зміни клімату, контролювати ситуацію з природними ресурсами планети, зокрема водними і сільськогосподарськими. Landsat 9 передаватиме за добу понад 700 зображень поверхні Землі.

Супутник, який буде виведений на орбіту висотою близько 700 км, є складовою частиною програми Landsat з отримання супутникових знімків Землі. Перший з апаратів дистанційного зондування Землі серії Landsat був запущений у 1972 році, а останній (восьмий) виведений на орбіту в лютому 2013 року.

Також читайте: NASA готується перевести космічні програми із МКС на нові платформи