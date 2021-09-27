Пандемія COVID-19 суттєво скоротила очікувану тривалість життя у світі: такого не було з часів Другої світової війни

Минулого року пандемія COVID-19 рекордно скоротила очікувану тривалість життя у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у новому дослідження університету Оксфорду, пише Reuters.

"У порівнянні із 2019-им, очікувана тривалість життя впала на більш ніж на шість місяців у 22 з 29 країн, аналізованих у дослідженні, що включало Європу, США та Чилі. Загалом зниження очікуваної тривалості життя було зафіксовано у 27 з 29 країн", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що такого різкого зниження очікуваної тривалості життя у світі не відбувалося з часів Другої світової війни.

"У більшості країн, суттєвіший спад очікуваної тривалості життя було виявлено серед чоловіків, у порівнянні із жінками, а найбільше втратили американські чоловіки, очікувана тривалість життя яких впала на 2,2 роки, у порівнянні із даними 2019-го року", - стверджує агентство.

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Загалом чоловіки втратили понад рік очікуваної тривалості життя у 15 країнах, а жінки - в 11.

"Це відкотило прогрес у смертності, досягнутий у попередні 5,6 років", - зауважує Reuters.

Агенція додає, що від початку пандемії у березні минулого року, COVID-19 спричинив майже 5 млн смертей у світі.

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