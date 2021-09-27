Один український воїн загинув, ще один поранений унаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу ворог 6 разів зривав "тишу", - штаб ООС

За минулу добу, 26 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Однак інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, порівняно з попередньою добою, зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, за даними штабу, російсько-окупаційні війська війська 6 разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

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Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов’ї, та двічі біля Новолуганського.

"Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, інший - вогнепальне осколкове поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в прес-центрі ОС.