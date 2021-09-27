В Україні за добу від COVID-19 померли 94 людини, зафіксовано 3 007 нових випадків зараження, 952 людини одужали

В Україні зафіксовано 3 007 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 27 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 26 вересня 2021 в Україні зафіксовано 3 007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 286, медпрацівників - 32).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 478 осіб;

летальних випадків – 94;

одужало – 952 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 202 особи,

методом ІФА – 2 688 осіб,

експрес-тестами – 11 022 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 395 404 особи;

одужало – 2 245 144 особи;

летальних випадків – 55 720;

проведено ПЛР-тестувань – 12 710 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях", - розповіли в МОЗ.







