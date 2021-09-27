В Україні за добу від COVID-19 померли 94 людини, зафіксовано 3 007 нових випадків зараження, 952 людини одужали
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В Україні зафіксовано 3 007 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 27 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 26 вересня 2021 в Україні зафіксовано 3 007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 286, медпрацівників - 32).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 478 осіб;
- летальних випадків – 94;
- одужало – 952 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13 202 особи,
- методом ІФА – 2 688 осіб,
- експрес-тестами – 11 022 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 395 404 особи;
- одужало – 2 245 144 особи;
- летальних випадків – 55 720;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 710 080.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях", - розповіли в МОЗ.