За тиждень під час пожеж в Україні загинуло 28 осіб, на водоймах - 4, - ДСНС

Упродовж минулого тижня з 20.09 по 26.06 під час пожеж загинуло 28 осіб, на водних об'єктах - 4.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 287 надзвичайних подій. Внаслідок вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 38 осіб.

Ліквідовано 900 пожеж, врятовано під пожеж 16 осіб і не допущено знищення вогнем 360 будинків і 29 од. техніки. Під час пожеж загинуло 28 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн. 310 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 263 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 311 вибухонебезпечних предметів.

Упродовж тижня на водних об'єктах загинуло 4 особи.