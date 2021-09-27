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Пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні можуть бути вже в жовтні і триватимуть до грудня, - МОЗ

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У Міністерстві охорони здоров'я очікують пік захворюваності на коронавірус в Україні приблизно на листопад. Однак, якщо кількість хворих зростатиме, то епідситуація може значно погіршитися вже в жовтні.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше ми, дійсно, вважали, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад-грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше", - сказав Кузін.

За його словами, оцінювати наскільки раніше може статися сплеск, дуже важко, адже ситуація розгортається досить швидко.

"Те, що ми бачимо точно - пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, чи будуть відтягуватися на грудень - поки сказати важко", - зазначив Кузін.

Він додав, що відтягнути ці пікові навантаження можна лише шляхом імунізації населення.

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"Потрібно вибрати собі пункт щеплення, вибрати той препарат, яким хочете щепитись, і провакцинуватись. Зараз МОЗ максимально скоротило інтервали введення між двома дозами вакцини. Це зроблено для того, щоби якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності", - резюмував головний санітарний лікар.

Топ коментарі

  • Jaroslav Jaroslav d8bd1694
    тупі жиди не знають, як ще пресувати бараностадо
  • Roman Tripalyk
    Тобто пікові захворювання ковід співпадають із сезоними на звичайний грип? Неможе бути? Ніколи такого не було і от знову)))
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Они уже второй год так совпадают. Сначала вспышка заболеваемости в начале зимы, потом вторая ближе к весне. Ну и в остальное время вялотекущая заболеваемость. Так в доковидный период возбудители ОРВИ себя вели. Только сейчас такая ситуация по одному ковиду. Куда остальные возбудители ОРВИ делись - хз.
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