ВООЗ відновить розслідування походження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я відновлює зупинене розслідування походження вірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Офіційні особи організації відзначили, що час для того, щоб визначити, як почалася пандемія, іде.

Нова команда з приблизно 20 вчених, включаючи фахівців з лабораторної безпеки та біозахисту, генетиків і експертів з хвороб тварин, які знаються на тому, як віруси поширюються з природи, збирається з мандатом на пошук нових доказів у Китаї та інших країнах.

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