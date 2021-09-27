Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЄ: одне з питань - ситуація в окупованому Криму

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудеться в Страсбурзі з 27 по 30 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", осіння сесія зосереджена на праві на здорове довкілля, клімат і міграцію.

Заслухають щонайменше сім доповідей.

Також на сесії розглядатимуть ситуацію в Афганістані, наслідки конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, питання міграційного тиску на кордонах Литви, Латвії й Польщі з Білоруссю, про кіберзлочинність щодо посиленого співробітництва.

Також Україною було подано запит на проведення дебатів про політичні переслідування корінних народів у Криму з боку Росії.

А ще у понеділок, 27 вересня, буде вручено премію з прав людини імені Вацлава Гавела за 2021 рік, яка присуджується за видатну діяльність у громадському суспільстві із захисту прав людини.

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Премія ПАРЄ з прав людини імені Вацлава Гавела була заснована у 2013 році. Її матеріальна винагорода становить 60 тис. євро.

Як повідомляв Укрінформ, російська делегація не поїде на осінню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи через вакцинні обмеження.

Зазначається, що таке рішення ухвалили через те, що Франція не визнає російську вакцину "Спутник V" і у зв'язку з цим обмежує російських депутатів у пересуваннях.

Російська делегація стежитиме за роботою дистанційно.