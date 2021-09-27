Вимога про вакцинацію персоналу та відвідувачів поки не поширюється на продуктові магазини, - МОЗ
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При переході України в "червону" зону карантину продуктові магазини продовжать свою роботу. Для них будуть діяти відповідні обмеження, однак умови обов'язкової вакцинації відвідувачів поки вводити не планують.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Щодо магазинів, які працюють з продуктами харчування - вони зможуть продовжувати роботу при червоному рівні. До них буде застосовуватися обмеження щодо кількості людей, що одночасно перебувають в приміщенні. Але вимога щодо вакцинації на них поки не розповсюджується", - розповів Кузін.
Він пояснив, що прийняття такого рішення може суттєво впливати на життєзабезпечення населеного пункту.
"Найімовірніше, ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють у сфері обслуговування. Але вимоги щодо допуску туди вакцинованих відвідувачів - такої норми, скоріше за все, не буде", - додав Кузін.