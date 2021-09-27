Новини • Агресія Росії проти України

51-річний житель Маріуполя засуджений до трьох років в'язниці за пропаганду війни в інтернеті, - прокуратура

4 03739
51-річний житель Маріуполя засуджений до трьох років в'язниці за пропаганду війни в інтернеті, - прокуратура
51-річний уродженець Маріуполя засуджений за посягання на територіальну цілісність, недоторканність України і пропаганду війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Прокурором у суді доведено, що в період з листопада 2018 року по червень 2020 зловмисник репостив і розміщував на своїй сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" інформацію, викладену в інтернет ресурсом "Рупор Новоросии".

Зокрема, чоловік копіював і таким чином поширював контент із закликами до розв'язування військового конфлікту і здійснення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

Вироком Приморського районного суду Маріуполя правопорушник засуджений до 3 років позбавлення волі.

Читайте також: Самопроголошеного "мера" Макіївки Голощапова звинуватили в сепаратизмі

Топ коментарі

  • Павел Стрембовский
    Они оправдывают это... Вот и вся логика... Они ненавидят Украину так, что для этого готовы расхренячить свои дома... Там бесполезно искать логику) Ведь не даром "умом россию не понять")))
  • Підлога Маккартні
    Начался процесс над диванным генералом
  • San Fenikss
    Вот не могу понять. Вообще, не налазит сова на глобус.

    Как?

    Особенно, жителю Мариуполя.

    Не его ли бомбили в 2015? Или микрорайон Восточный - он не в Мариуполе?

    Или долб**б всерьез думает, что мы сами по себе градами епашили?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини