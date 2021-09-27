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Карантинні обмеження можуть змінити для осіб, що мають протипоказання до вакцинації від COVID-19, - Кузін

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Карантинні обмеження можуть змінити для осіб, що мають протипоказання до вакцинації від COVID-19, - Кузін
Карантинні обмеження можуть змінити для українців, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузин в інтерв'ю для РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, роботодавець повинен запропонувати такій особі альтернативні варіанти роботи на період дії "жовтого" або "червоного" рівнів епіднебезпеки.

Наприклад, якщо спеціаліст державної структури, установи або підприємства не може фізично виходити на роботу у разі посилення обмежень, йому можуть запропонувати виконання інших обов'язків, повідомив Кузін.

Також така особа може перейти на дистанційний режим роботи, виконувати якісь інші, допоміжні, підсобні функції.

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"Альтернативою для такої особи є також проведення регулярного тестування і деякі роботодавці навіть таке вводять. Це по суті буде відповідальність і рішення керівника того бізнесу або структури, де така особа перебуває", - повідомив він.

Топ коментарі

  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Кто нибудь слышал что нибудь о Швеции? Все СМИ молчат. Там люди спокойно болеют сезонными ОРВИ, послали всех подальше с т.н вакцинами, спокойно работают,смертность как и была за все годы, на том уровне и осталась. Но о Швеции_ ТИШИНА! В Италии, люди прозрели, начали жечь ковид паспорта на площади, но,на ютьюбе вся информация безбожно удаляеться,СМИ_МОЛЧАТ!
  • 5 копійок
    Наприклад шахтар на державний шахті може колупати вугілля дистанційно через Тирнет.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    задолбал...
    сколько в министерстве здравоохранения вакцинированных?
    а в других министерствах? а в Верховной Зраде ? а в ОП ???
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