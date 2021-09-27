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5 тис. грн за підроблений COVID-сертифікат: На Черкащині викрили медпрацівницю та її знайому

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5 тис. грн за підроблений COVID-сертифікат: На Черкащині викрили медпрацівницю та її знайому
Медпрацівниця на Черкащині зі своєю знайомою організували схему підробки COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Жінки в месенджерах пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат без вакцинації. За 5000 грн медпрацівниця обіцяла внести відомості про щеплення до електронних реєстрів. Однак жінка навмисно робила помилки під час внесення даних клієнтів, щоб вони не відображалися в застосунку "Дія". Натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою.

Вдома у правопорушниць та кабінеті лікарки працівники поліції провели обшуки.та вилучили печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

Наразі правоохоронці встановлюють людей, які скористалися послугами.

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За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.

Топ коментарі

  • Михайло Козочкін
    Це ж треба бути таким придурком, щоб замість безкоштовних двох уколів без проблем добровільно вишукувати собі гемор з видобуванням фальшивого сертифікату за 5 тисяч.
  • Zero
    (*- Моня, ви таки маски еще шьете?
    - Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!

    - Моня, ви все еще варите вакцину?

    - Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...

    - Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?

    - Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
    Ви можете верить, можете не верить
    Но обряды придётся соблюдать...)
  • Maksim Perepelitca
    . пц Піди вколи вакцину - отримай той сертифікат легально , безкоштовно ,і забудь . Так ніт , треба тільки шоб - через сраку ,, ще й заплативши за це , чималу суму . .
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