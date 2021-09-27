До 1 жовтня об'єкти ЖКГ мають бути готові на 100% до опалювального сезону, - Мінрегіонрозвитку

Регулярні візити співробітників Міністерства розвитку громад і територій в регіони для оцінки рівня готовності підприємств житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до опалювального сезону 2021-2022 рр. тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

За словами заступника голови Мінрегіону Наталії Хоцянівської, технічна підготовка об'єктів ЖКГ і соціальної сфери до опалювального періоду йде за графіком.

"Це засвідчують й результати виїздів фахівців Мінрегіону, які вже перевірили 14 областей. Наразі темпи підготовки в цих областях відповідають очікуваним показникам", - підкреслила вона.

Так, наразі рівень підготовки об’єктів теплового господарства, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери на Чернігівщині становить понад 90%. Вже підготовлено 3850 з 4229 житлових будинків, 690 із 765 котелень та 118 із 125 центральних теплових пунктів.

Також готові до роботи в осінньо-зимовому режимі близько 90% водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд та свердловин.

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Крім того, в області було відремонтовано понад 451 тис. м кв. вулиць та доріг з 501,5 (90,0%), заготовлено 21,1 тис. тонн посипкових матеріалів і реагентів (90,2%).

У міністерстві додали, що об’єкти ЖКГ та соціальної сфери мають бути на 100% готові до 1 жовтня.