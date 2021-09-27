"Дельта"-штам коронавірусу став домінантним серед нових випадків COVID-19 в Україні, - Кузін

В Україні більшість нових виявлених випадків коронавірусу припадає на "Дельта"-штам. Так, один такий інфікований може в середньому заразити 5-8 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"Варто зауважити, що ми стикнулися з "Дельта"-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, "Альфа"-штам - поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення "Дельти" зросла в рази", - розповів Кузін.

За його словами, одна людина може в середньому може інфікувати від 5 до 8 осіб при інтенсивному спілкуванні, в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.

"Ми точково беремо інформацію з кожної області та бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються - це "Дельта", - зазначив Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від коронавірусу в Києві померло 5 осіб, виявили 135 нових випадків, - Кличко. КАРТА