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"Дельта"-штам коронавірусу став домінантним серед нових випадків COVID-19 в Україні, - Кузін

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"Дельта"-штам коронавірусу став домінантним серед нових випадків COVID-19 в Україні, - Кузін
В Україні більшість нових виявлених випадків коронавірусу припадає на "Дельта"-штам. Так, один такий інфікований може в середньому заразити 5-8 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"Варто зауважити, що ми стикнулися з "Дельта"-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, "Альфа"-штам - поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення "Дельти" зросла в рази", - розповів Кузін.

За його словами, одна людина може в середньому може інфікувати від 5 до 8 осіб при інтенсивному спілкуванні, в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.

"Ми точково беремо інформацію з кожної області та бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються - це "Дельта", - зазначив Кузін.

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Топ коментарі

  • Apa6ecka
    Цензор,почему удаляются ссылки,доказывающие,что вакцинация от ковида опасна для жизни и здоровья???
    Тут что,приветствуется только одна точка зрения?
  • Alisa Ivanenko
    На кофейной гуще) более того, глава пфайзер сказал, что ревакцинация будет ежегодной. Только не уточнил, за чей счёт 🙂
  • Володимир Павлович
    дельту в Україні фіксували ще в липні. Почитав різні ресурси і як здається зрозумів: в курортний сезон дуже швидка передача вірусу. В росії він вже давно лютує. Москалі менше їздять в Україну, але багато в український Крим. А з Криму громадяни їздять на неокуповану територію в різних справах. Йде ефективне розповсюдження.
    Скільки тим мед-дебілам із МОЗ говорили - закрийте кордони з ерефією (з Білорусією також), даунбасом і Кримом. Але ж ні... Взамін дієвих речей локдауни та примусові вакцинації.
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