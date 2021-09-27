Всі установи культури в Києві працюють із дотриманням карантинних обмежень, - КМДА

З 23 вересня в Україні почали діяти протиепідемічні обмеження "жовтої" зони, тому у всіх установах культури змінили формат роботи.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної мерії.

"Для наших установ культури введення додаткових карантинних обмежень означає перехід на трохи інший режим роботи, а саме: дозволяється наповнювати зали кінотеатрів, театрів і музеїв не більше ніж на 50% місць або на дві третини. А масові заходи можна проводити за участю не більше одної людини на 4 кв. м або при наповненості не більше двох третин від загальної кількості місць. Зараз здоров'я киян і гостей міста - найважливіше!" - підкреслив Мондрієвський.

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За його словами, столичні заклади культури вже змінили формати роботи і працюють згідно з протиепідемічними вимогами. На цьому тижні киян і гостей міста традиційно чекають у комунальних бібліотеках, кінотеатрах, театрах, музеях і виставках. А Департамент культури КМДА анонсував список найцікавіших подій на своїх сторінках у Facebook і на сайті.