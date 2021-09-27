Від сьогодні у пологових будинках і центрах соцзахисту по всій Україні знову видаватимуть бебі-бокси

Із 27 вересня пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримають свої бебі-бокси – пакунки малюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".

Укладений із виробником пакунків малюка договір дозволив закупити 53 тис. комплектів із загальною економією 63 млн грн для держави. Укладена угода з постачальником боксів чинна до кінця 2021 року.

Через невчасне проведення тендеру навесні 2021 року пакунків малюка не було ніде.

До бебі-боксів входять:

упаковка підгузків;

вологі серветки;

пелюшки;

3 шапочки на виріст;

11 боді на короткий рукав різного розміру;

11 боді на довгий рукав різного розміру;

4 пари повзунків та 11 сліпів;

4 сорочки та 4 пари шкарпеток;

рукавички та 2 слинявчики;

термометри для води та для тіла;

манікюрні ножиці та гребінець;

ковдра, підковдра та плед;

матрац;

2 рушника;

6 іграшок і килимок;

м’яка книжка;

креми та мило;

коробка-колиска.

Пакунок малюка – це державна одноразова підтримка сімей, у яких народилася дитина. У нього входять найнеобхідніші речі для немовлят у перші місяці життя.

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Єдиною підставою для видачі бебі-боксу є факт народження живої дитини. Отримати пакунок малюка можна у будь-якому державному чи приватному закладі охорони здоров’я.

Вартість і наповнення набору змінювалися протягом трьох років.

Наразі вартість пакунка малюка – це три прожиткові мінімуми для дітей до шести років, тобто 5 763 грн.

Відповідно до закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми, одноразова натуральна допомога Пакунок малюка – це допомога в разі народження дитини, яка надається: батькам живонародженої дитини; особам, які їх заміняють; родичам, які забирають дитину з пологового будинку.