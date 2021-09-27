Жодній українській владі не вдалося зробити дитину і сім’ю пріоритетом держави, – експерти підбивають підсумки 30-річчя ратифікації конвенції ООН про права дитини

Українська влада за 30 років не сфокусувала свої рішення та дії на забезпеченні різнобічного гармонійного розвитку дитини і не зробила сім’ю центром для підтримки належної батьківської функції.

Про це заявляють експерти Української мережі за права дитини, найбільшої в Україні організації, яка відстоює забезпечення найкращих інтересів дитини, у своїй заяві з нагоди річниці ратифікації Конвенції ООН про права дитини, передає Цензор.НЕТ.

Найсуттєвіше недотримання положень Конвенції, за словами експертів, це розворот реформи деінституціалізації, старт якій дала "НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки". За словами фахівців організації, зробивши прорив у розвитку альтернативних форм виховання дитини, Україна знову повернулася на десятиліття назад, не спромігшись відмовитися від радянської системи інтернатів. Серед iнших провалів, на яких акцентують увагу експерти Мережі, значне зменшення кількості усиновлених дітей і супротив інклюзії для дітей з інвалідністю, яку в Україні, на переконання експертів Мережі, досі погано діагностують. "За статистикою, в Україні близько 2% дітей мають інвалідність, а США – понад 6%, – пояснює Маріанна Онуфрик, заступниця голови правління Української мережі за права дитини та очільниця ГО "Соціальна синергія".

– Це не тому, що в Америці складніші дитячі хвороби, а тому, що і методи діагностики, і розуміння самого поняття інвалідності та належних послуг, які потребують діти, там набагато ширше. Через звуженість медичної моделі інвалідності велика кількість дітей в Україні недоотримує навіть ту недолугу підтримку, яка є". Більше того, підкреслюють експерти, навіть переклад тексту Конвенції через 30 років залишається подекуди некоректним, а місцями дискримінаційним. Наприклад, у статті 23 "неповноцінна дитина" замість "дитина з інвалідністю".

"Офіційний переклад має бути зроблений на рівні МЗС і узгоджений з ЮНІСЕФ, – пояснює Василина Дибайло, членкиня правління Української мережі за права дитини та директорка організації "Партнерство "Кожній дитині"". – Наші звернення з цього приводу не чують".

Разом з тим, експерти підкреслюють, що є і позитивні напрацювання щодо виконання Україною Конвенції ООН про права дитини.

"Але загалом результати роботи 30-ти років невтішні. Жодна стаття Конвенції повністю не виконується, на кожне досягнення знаходяться численні "але"", – зазначає Галина Постолюк, членкиня правління Української мережі за права дитини, директорка благодійної організації "Надія і житло для дітей".

В зв'язку з цим, УМПД закликає діючу владу "пропрацьовувати кожну статтю Конвенції на результат заради забезпечення прав і найкращих інтересів дитини в Україні" Українська мережа за права дитини" це громадська спілка, яка об’єднує 27 українських та міжнародних організацій і благодійних фондів, що працюють по всій Україні з метою забезпечення прав та благополуччя дитини.