Кулеба - Пєскову: "Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ, ми самі розберемося, що робити в інтересах українського народу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "червоні лінії" президента РФ Володимира Путіна обмежуються лише територією Росії.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

""Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили: "Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив".

Також читайте: У Кремлі обіцяють "відповідні дії" РФ і Білорусі на розміщення військ НАТО в Україні