Новини

Кулеба - Пєскову: "Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ, ми самі розберемося, що робити в інтересах українського народу

10 55636
Кулеба - Пєскову: "Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ, ми самі розберемося, що робити в інтересах українського народу
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "червоні лінії" президента РФ Володимира Путіна обмежуються лише територією Росії.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

""Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили: "Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив".

Також читайте: У Кремлі обіцяють "відповідні дії" РФ і Білорусі на розміщення військ НАТО в Україні

Підтримати Цензор.НЕТ 

Топ коментарі

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    и правильно,и пусть канает
    )(уйло придурковатое
  • Александр Ивашин 054948b9
    Отлично сказано , респект !
  • дмитрий иванов 527db324
    Там это, в Уфе задержали уфимских бендеровцев и возбудили уголовное дело против командира роты спецназа, который засовывал швабры подчинённым солдатам в задницу... Поэтому действительно, лучше заниматься своими баранами, Башкирией, вечно падающими самолётами-вертолётами, школьными туалетами на улице и прочим, а не "чертить" красные линии по всему миру
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини