Міністерства та центральні органи влади через два тижні повинні відзвітувати про вакцинацію співробітників, - нарада у Зеленського

Через два тижні всі міністерства і центральні органи влади повинні відзвітувати про хід вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб двома дозами було вакциновано 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади.

Про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Як наголошується в повідомленні, у Міністерстві оборони щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ – 68%. Глава держави назвав це хорошими показниками.

Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогів.

"Педагоги активно вакцинуються. Вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення", – зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами очільника уряду, 10-й тиждень поспіль в Україні зростає кількість осіб, які захворіли на COVID-19. На сьогодні у країні 94 540 активних хворих. Ліжок, зайнятих недужими з COVID-19 та пацієнтами з підозрою на коронавірусну хворобу, – 16 706, причому лише 3% ліжок зайняті вакцинованими громадянами. Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тис. ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем, ще стільки ж можуть розгорнути додатково будь-якої миті в разі необхідності.

Станом на сьогодні в Україні щеплено 6 млн 781 тис. осіб, з них 5 млн 458 тис. отримали дві дози. За минулий тиждень вакцинували майже 746 тис. осіб.

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