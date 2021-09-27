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Чиновницю ДФС судитимуть за вимагання щомісячної "данини" у підприємця, - Офіс Генпрокурора

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Прокурорами Офісу Генерального прокурора до Октябрського суду міста Полтави скеровано обвинувальний акт стосовно керівниці одного з управлінь ГУ ДФС у Полтавській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що керівниця управління вимагала у представника суб’єкта господарювання щомісячно передавати 2,5% від загальної суми фінансових операцій. За ці кошти посадовиця обіцяла не перешкоджати роботі підприємства, не включати його до переліку ризикових та не зупиняти податкові накладні на реалізацію товарів і послуг.

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Після отримання першої частини неправомірної вигоди її затримано правоохоронцями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Чиновницю ДФС судитимуть за вимагання щомісячної данини у підприємця, - Офіс Генпрокурора 01

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Десяткой скотине по рогам.
  • Anotol
    Няня?
  • Підлога Маккартні
    Не взятка, а благодарность
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