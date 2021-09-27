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Справа Шеремета: З Антоненка зняли електронний браслет і змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт

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Справа Шеремета: З Антоненка зняли електронний браслет і змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт
Шевченківський суд Києва замінив одному з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненкові запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт без необхідності носити електронний браслет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Двом іншим підозрюваним продовжили запобіжний захід: Яна Дугарь залишилися під особистим зобов'язанням, а Юлія Кузьменко - під нічним домашнім арештом.

"Як ми і говорили в 2019 році, все це - неправда, все це сфабриковане. Зараз це вже занадто явно, ніхто в цьому не сумнівається", - зазначив після засідання Антоненко.

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Також суд підтримав клопотання захисту і дозволив повернути Кузьменко особисті речі, які були вилучені раніше. Однак аналогічне клопотання щодо Дугарь судді не підтримали.

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Топ коментарі

  • Юрій Ан
    Человек два года провел в СИЗО по вине собакова и бубочки.
    Может, надо как-то компенсировать и одеть на виновных электронные намордники?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    тяжело признавать ошибки...
    тяжело начинать следствие сначала и искать других виновных..
    еще тяжелее, очистить материалы следствия от наростов брехни и подтасовок и подгонок под определенные личности...
    презентация во главе с преЗЕ оказалась паганым шоу...)))
  • Диды Выпивали
    ну прямо в обед по чайной ложке. зеленожопые виртуозы. сели на быстро, а слезают медленно, по миллиметру (бутылка)
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