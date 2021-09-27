"Укрметалургпром" просить Зеленського сприяти впровадженню заборони експорту металобрухту з України до 2024 року

Об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром" просить президента Володимира Зеленського доручити Кабінету Міністрів та Міністерству економіки вжити заходів, щоб якомога швидше ввести тимчасову заборону експорту брухту з України до 31 грудня 2023 року (включно).

Про це про це йдеться в листі "Укрметалургпрому" на адресу Зеленського, передають Українські Новини.

""Укрметалургпром" цього року вже неодноразово звертався до Кабміну і Мінекономіки з проханням розглянути можливість якнайшвидшого впровадження тимчасової заборони експорту брухту з України до 31 грудня 2023 року. Однак ця ініціатива, вже цілком очевидно, навмисно гальмується з боку чиновників", - йдеться в ньому.

У документі наголошується, що брухт є стратегічною сировиною для української металургійної галузі з досить обмеженим ресурсом на вітчизняному ринку. При цьому заготівля брухту в Україні падає вже 20 років поспіль, а у 2020 році був встановлений її історичний мінімум - 2,9 млн тонн.

"На початку літа цього року металургійна галузь відчула критичний дефіцит брухту, який спочатку вдалося компенсувати за рахунок складських запасів. Однак уже в вересні підприємства почали втрачати обсяги виробництва в порівнянні з липнем. Очевидно, що ця тенденція продовжиться і в наступні місяці. При цьому, з початку 2021 дуже швидкими темпами зростає експорт брухту. За даними Державної митної служби, відвантаження брухту на зовнішні ринки в січні-серпні цього року збільшилися майже в 20 разів, до 410 тис. тонн", - йдеться в листі.

При цьому, згідно з листом, експорт найбільших обсягів сировини стався в критичний для вітчизняних металургійних заводів літній період, так в червні він становив 85 тис. тонн, в липні - 103 тис. тонн, в серпні - 75 тис. тонн.

"Це призвело до того, що Україна вже стала найбільш незахищеним та доступним джерелом брухту, зокрема, для Туреччини, найбільшого в світі імпортера цієї сировини. І це відбувається на тлі дії в багатьох країнах світу загороджувальних мит (бар'єрів) проти готової української металопродукції, яких з кожним роком стає все більше. При цьому внутрішній ринок для металургійних підприємств є вкрай вузьким ", - йдеться в документі.

Водночас у листі наголошується, що металургія - базова галузь української економіки, яка формує близько 26% валютних надходжень і 12-15% ВВП країни. Підприємства гірничо-металургійного комплексу забезпечують зайнятість для 600 тис. громадян та сплату 35 млрд гривень податків.

Також у листі зазначається, що брухт - критична сировина для декарбонізації української металургії. Зокрема, його використання дозволяє зменшити споживання первинної сировини і за рахунок цього скоротити викиди CO2 металургією на 60% і на 1 тонні переробленого брухту економити 740 кг вугілля.

"Зберігаючи експорт брухту, влада України повністю позбавляє свою промисловість конкурентоспроможності на європейському ринку через неможливість декарбонізуватися, оскільки зі свого боку не пропонують і не дають ніякої фінансової, регуляторної підтримки і компенсаторів для української промисловості для цих цілей. Дуже показово, що на тлі колосальних фінансових вливань, в Європейському союзі парламентарі звернулася до Єврокомісії з вимогою заборонити експорт брухту з екологічних міркувань", - йдеться в документі.

З метою забезпечення подальшого розвитку провідної національної галузі та економічного зростання України "Укрметалургпром" просить Зеленського доручити Кабінету Міністрів та Міністерству економіки вжити всіх заходів, щоб якомога швидше ввести тимчасову заборону експорту брухту з України до 31 грудня 2023 року.

Як повідомляли Українськi Новини, об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром" і об'єднання трубних заводів України "Укртрубопром" просять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля тимчасово заборонити експорт брухту з України до 2024 року.