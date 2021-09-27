В "Голосі" заявили про спроби фальсифікації стенограми засідання щодо законопроєкту про олігархів

У Верховній Раді намагаються сфальсифікувати стенограму засідання, щоб виправити правову колізію, допущену в результаті поспішного голосування за проєкт закону №5599 про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву глави парламентської фракції "Голос" Ярослава Залізняка.

"Замість тріумфу від прийняття свого "флагманського" закону влада вже три дні намагається пояснити, що ж там прийняли, і заднім числом виправити і текст, і стенограму. Відповідальні за голосування знаходять вже 10-ту версію, чому "Рафік ні в чому не винен", - повідомив Железняк.

Нардеп наголосив, що представники монобільшості виправдовують спроби підробити результати голосування "революційною необхідністю".

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"І можна скільки завгодно розповідати про "революційну необхідність", але цю необхідність повинні підтвердити своїми підписами люди. Наприклад, працівники Апарату Ради. Вони вже за 30 років спостерігали таких революціонерів сотнями. І, на відміну від багатьох у владі, знають, що політика і політики дуже швидко змінюються, а у правоохоронних органах все бачать (та і відео трансляції є). Тож "революційну необхідність" якось не дуже сприймають як аргумент для підробки документів", - зазначив Железняк.

Лідер "Голосу" пояснив, що правова колізія стала наслідком грубого порушення регламентних процедур, які були допущені на голосуванні за цей законопроєкт.

Як повідомлялося, раніше в "Голосі" проаналізували всі пропозиції щодо зміни витрат в бюджет-2021.