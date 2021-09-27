"Повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики", - МЗС щодо заяви Лукашенка про військові бази США в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі і якого ЄС та США не визнають законно обраним, перетворює свою країну у військову базу РФ, при цьому повторюючи наративи російської пропаганди про нібито військові бази США і табори бойовиків в Україні.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяву Лукашенко про те, що США нібито створюють в Україні військові бази під виглядом навчальних центрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Олександра Лукашенка. Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз із боку країн Заходу, і України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази й табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь у суцільну військову базу Росії", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що саме з боку Російської Федерації на сьогодні надходить основна загроза для України, Білорусі та дружнього Україні білоруського народу.

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"Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії - ось над чим варто насправді задуматися в Мінську. Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу. Водночас ми всіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції", - заявив речник.

Ніколенко зазначив, що Україна робить це, тому що поділяє європейські цінності. "Ми робимо це не проти когось, а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об'єднаній родині вільних європейських народів, де цінність життя, людська гідність і демократичний вибір є непорушними. І таке саме майбутнє відповідає інтересам Білорусі", - зазначив він.

Як повідомлялося, Лукашенко на нараді з силовим блоком у понеділок у Мінську заявив про стурбованість Білорусі та РФ ситуацією на кордоні з Україною. "Особлива увага українській ділянці - що ми там робитимемо. Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", - наводить слова Лукашенка президентська пресслужба.