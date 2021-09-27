Росія через новий контракт може повністю зупинити транзит газу до Угорщини через Україну, - Оператор ГТС

Новий газовий контракт Угорщини та Російської Федерації може призвести до скорочення або повної зупинки транзиту через територію України. Російська сторона зможе поставляти весь законтрактований газ без допомоги української газотранспортної системи.

Про це заявив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, як тільки у Росії з'являється можливість обійти Україну під час транзиту газу, запускаються довші, але власні транзитні газопроводи.

"Попри контракт до 2024 року, ми очікуємо значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну", - зазначив Макогон.

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За його словами, саме тому технічна добудова "Північного потоку-2" створює критичні ризики існуючого транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.