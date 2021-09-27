У МЗС Угорщини назвали підписання газового контракту з РФ "внутрішньою справою країни", а критику з боку України - "спробою втручання у свої внутрішні справи"

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав підписання контракту з РФ про постачання газу в обхід України "внутрішньою справою країни", а критику з боку України - "спробою втручання у справи Угорщини".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уряд республіки вів пряму трансляцію укладення. За підсумками підписання із заявами виступили глава МЗС країни Петер Сіярто і заступниця голови правління "Газпрому", гендиректорка "Газпром експорту" Олена Бурмістрова.

Умови підписаного контракту можуть бути скориговані через десять років. Сіярто заявив, що укладена угода "не політична" і відкинув критику підписаного контракту з боку Києва, повідомляє Bloomberg.

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Договір із "Газпромом" - це питання "безпеки, суверенітету й економіки, а не політичне питання". Сіярто назвав його "внутрішньою справою країни", а критику з боку України - "спробою втручання у справи Угорщини".

Раніше угорська сторона повідомляла, що новий документ розрахований на 15 років із можливістю зміни умов через десять років. Угорщина отримуватиме по 4,5 млрд куб. м газу за рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) й 1 млрд куб. м - через Австрію.

У 2020 році "Газпром" поставив до Угорщини 8,637 млрд куб. м газу, за 2019 рік - 10,522 млрд кубометрів. У першому півріччі 2021 року постачання зросли на 5% - до 3,909 млрд куб. м.

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Нині основний обсяг постачань російського газу до Угорщини йде через компанію Panrusgaz (СП "Газпрому" й угорського енерготрейдера MVM). У 1996 році було підписано два довгострокових контракти на постачання природного газу до Угорщини між ТОВ "Газпром експорт" і Panrusgaz на період до 2015 року, потім вони їх було продовжено до 2021 року. У межах цих контрактів постачання відбуваються за двома напрямками - через пункти Берегово на українсько-угорському кордоні та Баумгартен на словацько-австрійському кордоні.

Крім того, з жовтня 2018 року "Газпром експорт" здійснює постачання газу до Угорщини через дочірню компанію WIEE Hungary Kft на підставі короткострокових контрактів. Також для забезпечення додаткових постачань газу до Угорщини в 2019 році було укладено короткострокові контракти з компанією MET International AG.