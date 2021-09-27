П'ятий пакет санкцій проти Білорусі може бути представлений у жовтні, - журналіст Йозвяк

Європейський Союз може представити п'ятий пакет санкцій проти Білорусі вже у жовтні.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Робота над п'ятим пакетом санкцій щодо Білорусі розпочалася, але, як завжди, потребує часу. Пакет буде відображати міграційний тиск на кордонах Литви, Латвії та Польщі. Може бути готовий до кінця жовтня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз ввів вже чотири пакети санкцій щодо Білорусі.

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