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П'ятий пакет санкцій проти Білорусі може бути представлений у жовтні, - журналіст Йозвяк

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П'ятий пакет санкцій проти Білорусі може бути представлений у жовтні, - журналіст Йозвяк
Європейський Союз може представити п'ятий пакет санкцій проти Білорусі вже у жовтні.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Робота над п'ятим пакетом санкцій щодо Білорусі розпочалася, але, як завжди, потребує часу. Пакет буде відображати міграційний тиск на кордонах Литви, Латвії та Польщі. Може бути готовий до кінця жовтня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз ввів вже чотири пакети санкцій щодо Білорусі.

Читайте: Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ за окупацію Криму та агресію на Донбасі, - журналіст Йозвяк

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Топ коментарі

  • Оксана Стецьків
    Було мало проблем от і добавили ще. Хотіла купити газету в кіоску, а там -- усі на російській мові. Питаю, чи є газети українською, каже: "Є одна -- Газета по-українськи"... То що у нас коїться?! Ми що, російська колонія?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Головне аби не зашкодило вражайності бульби !!!)))
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Они и Нерюнгри осваивают.Нефть добывают выходцы из Ивано-Франковского вуза..
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