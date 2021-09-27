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Послуга купівлі-продажу автомобіля з'явиться в "Дії"

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Послуга купівлі-продажу автомобіля з'явиться в "Дії"
В електронному кабінеті водія і на порталі "Дія" водії найближчим часом зможуть оформити договір купівлі-продажу автомобіля онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

"Невдовзі автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Це нововведення передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня № 1007 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"", - йдеться в повідомленні.

Послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (Дія). Авторизувавшись, продавець і покупець заповнюють договір в електронному вигляді. Після цього документ автоматично надсилається до сервісного центру МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.

Після позитивного опрацювання адміністратором продавець та покупець накладають кваліфіковані електронні підписи і договір уважається укладеним.

Нововведення буде реалізоване сервісними центрами МВС протягом півроку після набрання чинності зазначеної постанови Кабінету Міністрів України.

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Топ коментарі

  • Gal
    І черговий шокований власник автомобіля раптом взнав, що його автомобіль вже продано і перепродано...
    В країні, де всі дані громадян у відкритому доступі, де продажні правоохоронці і суди ідіоти створюють ще одну "поляну" для всіляких шахраїв і пройдисвітів. Блін! Та зупиніть вже нарешті тих грьобаних діджіталізаторів!
  • Jaroslav Jaroslav d8bd1694
    тупа "Дія" не виконує половину вже заявлених функцій, а ще бере інші
  • 18c49ed2
    КИЕВ. 13 сентября 2021. УНН. На одном из сайтов в сети Интернет выявлена база данных жителей Украины, что может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Омбудсмена.

    Цитата:

    "По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - говорится в сообщении.

    Детали

    Отмечается, что база может содержать содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

    В этой связи в Национальную полицию Украины Уполномоченным ВРУ по правам человека, как указано, направлено письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятии соответствующих мер реагирования.

    В прошлом году сообщалось, что с помощью Telegram-бота якобы через приложение "Дія" в сеть слили базу с 26 млн водительских удостоверений.

    Позже в полиции заявили, что прекратили работу Telegram-канала и открыли уголовное производство из-за слитой базы данных миллионов украинцев.
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