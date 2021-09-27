Послуга купівлі-продажу автомобіля з'явиться в "Дії"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний сервісний центр МВС.
"Невдовзі автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Це нововведення передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня № 1007 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"", - йдеться в повідомленні.
Послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (Дія). Авторизувавшись, продавець і покупець заповнюють договір в електронному вигляді. Після цього документ автоматично надсилається до сервісного центру МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.
Після позитивного опрацювання адміністратором продавець та покупець накладають кваліфіковані електронні підписи і договір уважається укладеним.
Нововведення буде реалізоване сервісними центрами МВС протягом півроку після набрання чинності зазначеної постанови Кабінету Міністрів України.