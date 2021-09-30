Офіс з питань захисту бізнесу створять у структурі МВС: координуватиме радник Геращенко, а відповідатиме - перший заступник міністра Єнін

Міністерство внутрішніх справ має стати центром підтримки і захисту бізнесу. Але це можливо лише за умови тісної співпраці МВС, парламенту і підприємців.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час зустрічі з представниками Верховної Ради та бізнесу 29 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Я бачу для себе декілька напрямків, над якими ми маємо попрацювати у боротьбі з нелегальним ринком. Це детінізація ринку тютюну, спирту та пального. За оцінками експертів, мільярди гривень бюджет недоотримує, бо велика частина цього ринку перебуває у тіні. Це протидія рейдерству. Також боротьба з контрабандою та корупцією у правоохоронній сфері. Четвертим пунктом лишається боротьба з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав. Цей напрямок дуже впливає на несплату податків. Ми розуміємо, що правоохоронна система може надіслати потужний сигнал, що порушувати закон не можна", - сказав Монастирський.

Він підкреслив, що коли вдасться захистити бізнес на належному рівні, тоді і вдасться привабити інвестиції, а це за собою понесе збільшення податків.

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"Тоді ми зможемо просити про перегляд заробітних плат правоохоронним органам та про збільшення видатків на потреби системи", - зазначив міністр.

Монастирський сказав, що в МВС буде створено Офіс з питань захисту бізнесу для більш ефективної комунікації в справі захисту підприємців.

"Я ухвалив рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євгеній Єнін. Від Нацполіції в Офіс увійдуть - голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв. Загальний контроль за роботою цієї структури лишаю за собою", - сказав він.

Своєю чергою перший заступник голови Нацполіції Михайло Кузнєцов зазначив, що протягом трьох місяців буде реальний результат у боротьбі з контрафактною, нелегальною, тіньовою продукцією у сфері алкоголю, тютюну, палива та харчових продуктів.

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Голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко наголосила, що МВС і Верховна Рада відкриті для діалогу.

Генеральний директор ТОВ "ЛВН Лімітед" Юрій Сорочинський розповів про проблеми бізнесу. Наприклад, надмірну кількість нормативно-правових актів, що регулюють виготовлення алкогольної продукції в країні.

Також серед інших проблем, які стали предметом обговорення - контрабанда товарів, бюрократичні перепони, протидія рейдерству, захист інтелектуальної власності, прозорість державних закупівель.