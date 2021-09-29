Працівників, що ігнорують обов'язок вакцинуватися проти COVID-19, відсторонятимуть, - Ляшко
Про це на пресланчі 29 вересня повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Є контролюючий орган, який може приходити на роботу і перевіряти: якщо роботодавець не відсторонив невакциновану людину, то він може нести відповідальність. Якщо вакцинація обов’язкова, то роботодавець зобов’язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка невакцинована", — наголосив він.
За словами Ляшка, наразі в проєкті наказу МОЗ щодо обов’язкової вакцинації є лише представники державних інституцій.
Згідно з документом, обов'язкову вакцинацію планують ввести на період дії карантину для:
- працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;
- працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;
- працівників місцевих державних адміністрацій.
"Нам важливо, щоб державна інституція продовжувала ефективно виконувати функції держави, а для цього люди мають бути на своїх робочих місцях. У ЗСУ відсоток щеплених понад 90%, у МВС — 87-88%", — зазначив він.