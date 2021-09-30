Медпрацівники не входять до переліку професій, для яких буде обов'язковою вакцинація, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України не включило медичних працівників до переліку професій, для яких є обов'язковою вакцинація, оскільки серед них вже більш ніж 80% щеплених.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"По-друге, є питання доступності до медичної допомоги. Якщо в лікарні два реаніматологи і обидва не будуть вакциновані, а отже - відсторонені від роботи, хто надасть медичну допомогу? У цьому випадку відсторонення може привести до обмеження доступу до медичної допомоги", - заявив він.

При цьому міністр додав, що в майбутньому для медиків може розглядатися умова про обов'язкову вакцинацію.

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