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Примусової вакцинації педагогів не буде, буде обов'язкова, - Ляшко

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Примусової вакцинації педагогів не буде, буде обов'язкова, - Ляшко
"Примусової" вакцинації ні педагогів, ні працівників професій, зазначених у переліку необхідної вакцинації, не буде. Буде "обов'язкова".

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Давайте розрізняти обов’язкову і примусову вакцинацію. Примусової вакцинації не буде. Обов’язкова вакцинація передбачена законодавством. МОЗ може визначити перелік професій, посад і виробництв, для яких є певна обов’язковість проведення певних щеплень проти інфекційних хвороб. В даному випадку ми говоримо про вакцинацію проти ковіду. І визначаємо перелік професій. За результатами урядового рішення ми говоримо, що зупинилися на освітянах всіх рівнів, на працівниках міністерств та інших ЦОВВ всіх рівнів і територіальних підрозділів, і місцевих адміністраціях - обласних, міських, районних. Це мінімум", - зазначив Ляшко.

Міністр повідомив, що після погодження всіма зацікавленими сторонами наказ реєструється номером і відправляється до Мін’юсту, який може розглядати його до місяця. Після присвоєння документу номера відбувається його держреєстрація, публікація і він набуває чинності з визначеної дати.

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"Після цього роботодавець повинен буде відсторонити від роботи людей, які не вакциновані і не відповідають вимогам. Збереження зарплати в таких випадках не буде. Є контролюючі органи, які перевіряють. Якщо роботодавець не відсторонив від роботи невакциновану людину, то він нестиме за це відповідальність. Перелік вже визначений. Дискусії щодо деяких юридичних питань ще тривають", - сказав міністр охорони здоров’я.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Sloy Gnom
    Этот дебил не учитывает ВАЖНУЮ вещь...! Что ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ вакцины - не могут быть ни обязательными, ни принудительными - это запрещено международными нормами и национальным законодательством !

    Другими словами, обязательность вакцинирования он написать может, а вот РЕАИЗОВЫВАТЬ НЕ ИМЕЕТ право ДО ТЕХ ПОР, пока не появятся ПОЛНОЦЕННЫЕ вакцины, а не экспериментальные !

    А на сегодняшний день - вакцины от ковид-19 НЕ СУЩЕСТВУЕТ ! Есть ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ , А НЕ ВАКЦИНЫ !!!

    а как известно - опыты на пациентах и на людях, без из ДОБРОВОЛЬНОГО письменного согласия - ЗАПРЕЩЕНЫ !
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    "После этого работодатель должен будет отстранить от работы людей, которые не вакцинированы и не соответствуют требованиям. Сохранения зарплаты в таких случаях не будет. Есть контролирующие органы, которые проверяют. Если работодатель не отстранил от работы невакцинированных людей, то он будет нести за это ответственность. Перечень уже определен. Дискуссии о некоторых юридических вопросах еще продолжаются", - сказал министр здравоохранения.

    Т.е., как я понимаю, заставляя человека что либо сделать путем лишения средств к существованию это уже не принуждение?
  • Sloy Gnom
    Не логично ! Мало того, это и не законно ! Так как медицинский статус человека и вакцинный статус - это персональные данные ! И ни кто не имеет право требовать информацию о нем ! Любой человек ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ в вашем желании, что то узнать об этом ! И этот отказ - ни говорит. вакцинирован он или нет ! Это говорит о том, что человек не дает своего согласия на то, что бы кто то знал об этом !
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