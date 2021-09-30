Війська РФ за добу сім разів зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли українські позиції застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Шумів ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

"Втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку цієї доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційні військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.