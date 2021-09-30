У горах на Львівщині перекинувся автомобіль із туристами: п'ятеро постраждалих

На туристичному маршруті гори Високий Верх у Львівській області перекинувся автомобіль із туристами, травмовано 5 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному маршруті гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), перекинувся. У результаті цього було травмовано 5 осіб.

Рятувальним відділенням ДСНС транспортовано і передано медпрацівникам постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано.

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