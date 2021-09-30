Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 вересня у світі зареєстрували 488 480 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8807 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 234 072 335 випадків інфікування, з них 488 480 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 788 397 осіб, з них 8807 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 210,8 млн осіб.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 233 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.







Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5-ту, за летальними випадками - 8-му і 2-гу позицію відповідно.