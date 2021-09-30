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COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти

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COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти
В Україні зафіксовано 11 757 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 30 вересня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксували наприкінці квітня 2021 року - 29 квітня виявили 11 627 нових випадків, 24 квітня - 127 111.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1054, медпрацівників – 242).

Також за минулу добу:

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 госпіталізовано – 2556 осіб;

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 летальних випадків – 194;

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 одужало – 3839 осіб.

За добу протестовано:

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 методом ПЛР – 46 604 особи,

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 методом ІФА – 10 626 осіб,

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 експрес-тестами – 36 126 осіб.

Також читайте: Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 захворіло – 2 423 379 осіб;

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 одужало – 2 255 191 особа;

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 летальних випадків – 56 274;

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях", - розповіли в МОЗ.

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 11
COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 12
COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 13
COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 14

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    При встрече по возможности - передавайте пламенный привет антиваксерам. Можно с занесением в грудную клетку.... Вакцины были, был выбор как производителя, так и места вакцинации... в который раз порадуемся за поддавшегося пропаганде нарида и сделавшего очередной свой "правильный" выбор!
  • Vyacheslav Nesterov
    увы, в данном случае сыграли всего 3 вещи:

    1) пропаганда
    2) недоверие к власти
    3) дремучесть народа.
  • Привет
    Вот потому что бизнес неплохой и вся истерия...
    Чем больше напугаешь...тем больше заработаешь...
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