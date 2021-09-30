COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти

В Україні зафіксовано 11 757 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 30 вересня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксували наприкінці квітня 2021 року - 29 квітня виявили 11 627 нових випадків, 24 квітня - 127 111.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1054, медпрацівників – 242).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2556 осіб;

летальних випадків – 194;

одужало – 3839 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 46 604 особи,

методом ІФА – 10 626 осіб,

експрес-тестами – 36 126 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 423 379 осіб;

одужало – 2 255 191 особа;

летальних випадків – 56 274;

проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях", - розповіли в МОЗ.







