COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1054, медпрацівників – 242).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2556 осіб;
летальних випадків – 194;
одужало – 3839 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 46 604 особи,
методом ІФА – 10 626 осіб,
експрес-тестами – 36 126 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 423 379 осіб;
одужало – 2 255 191 особа;
летальних випадків – 56 274;
проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях", - розповіли в МОЗ.