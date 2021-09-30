Разумков про можливість своєї відставки: Це кулуарні розмови, з підписними листами поки ніхто не заходив
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".
Він підкреслив, що рішення про його відставку може ухвалити лише Верховна Рада.
"Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж прекрасно знаєте, що про це говорять роки так півтора. Тим більше, це справді відбувається у формі якихось кулуарних розмов", - зазначив глава ВР.
Водночас, він вважає, що початок збору підписів за те, щоб він покинув свій пост, стане "безповоротним кроком", навіть якщо сигнальне голосування проводитимуть у чатах "Слуги народу".
Разумков пов'язує чутки про відставку з тим, що направив закон про деолігархізацію на Венеціанську комісію.
"Я не бачу в цьому проблеми, я вважаю, що я зробив усе правильно. До мене звернулися всі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини", - пояснив глава парламенту.