Коштів для виплати субсидій більш ніж достатньо, - міністр фінансів Марченко
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
Чиновник запевнив, що в Україні також не буде проблем із виплатами субсидій – грошей у бюджеті достатньо. Тому українці, які мають право на субсидії, скористаються своїм правом.
"Я хочу заспокоїти всіх громадян - коштів на субсидії вистачить, їх більш ніж достатньо. 12 млрд грн в змінах до бюджету, які передбачають саме направлення на субсидії. Тому жодним чином це не проблема. Ніхто не обмежує права громадян на отримання субсидій", - сказав Марченко
Міністр також нагадав, що для оформлення субсидій українцям потрібно звертатися до органів соціального захисту.
"І їх буде захищено шляхом того, що держава компенсує їм частину вартості оплати за енергопослуги та інші комунальні послуги", - додав він.