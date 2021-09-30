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Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) Левітасу: З його ініціативи було створено Фонд "Пам'ять Бабиного Яру"

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Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) Левітасу: З його ініціативи було створено Фонд "Пам'ять Бабиного Яру"
Президент Зеленський підписав указ, яким присвоїв Іллі Левітасу звання Героя України (посмертно) за визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Подання на присвоєння цього звання надійшло від Міністерства культури та інформаційної політики України напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, вивченням якої та вшануванням пам’яті жертв займався Левітас.

Свій творчий і життєвий досвід Левітас (1931–2014) присвятив на громадських засадах створенню форм та структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку та відзначенню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації.

Зазначається, що Левітас є автором і упорядником 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автором понад 220 статей.

У 1989 він заснував Раду національних товариств України. Того ж року Ілля Левітас заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію - Товариство єврейської культури України, яке в 1992 році увійшло до складу Єврейської ради України.

З ініціативи та під безпосереднім керівництвом Іллі Левітаса було створено Фонд "Пам'ять Бабиного Яру", який він очолював до самої смерті.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Revty Vasya
    Ще одну сім'ю "видатного українця" гої взяли на утримання😂😂😂.
  • Igor L
    Мені здається що Левітас як радянський пропагандист, який все життя займався оббріхуванням українських націоналістів, та замовчуванням фактів розстрілів українських патріотів та найвідоміших діячив ОУН в Бабиному Яру - не має морального та людського права носити звання Героя України!
  • Alexander Bondarenko 1f86e381
    Еврей-герой Украины. И только за то, что популяризировал трагедию евреев 80 летней давности. В Украине минус 20 млн населения за годы незалежности- это не трагедия для них.
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