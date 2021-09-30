Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) Левітасу: З його ініціативи було створено Фонд "Пам'ять Бабиного Яру"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Подання на присвоєння цього звання надійшло від Міністерства культури та інформаційної політики України напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, вивченням якої та вшануванням пам’яті жертв займався Левітас.
Свій творчий і життєвий досвід Левітас (1931–2014) присвятив на громадських засадах створенню форм та структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку та відзначенню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації.
Зазначається, що Левітас є автором і упорядником 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автором понад 220 статей.
У 1989 він заснував Раду національних товариств України. Того ж року Ілля Левітас заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію - Товариство єврейської культури України, яке в 1992 році увійшло до складу Єврейської ради України.
З ініціативи та під безпосереднім керівництвом Іллі Левітаса було створено Фонд "Пам'ять Бабиного Яру", який він очолював до самої смерті.