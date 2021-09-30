YouTube видалятиме відео з дезінформацією про вакцини

Нова політика YouTube буде поширюватиметься на неправдиві заяви про будь-які схвалені препарати, а не лише проти COVID-19, повідомив відеохостинг.

Платформа для відеохостингу YouTube, що належить американському IT-концерну Google, повідомила в середу, 29 вересня, що, розширюючи зусилля в боротьбі з дезінформацією, почне видаляти контент, який ставить під сумнів будь-яку схвалену у світі вакцину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

Це торкнеться всіх відеороликів, у яких ідеться про те, що вакцини небезпечні або можуть призводити до виникнення хронічних захворювань, уточнив віцепрезидент YouTube Метт Халпрін.

Рік тому YouTube вже запровадив заборону на деякі відеозаписи, які містять критику вакцин проти коронавірусу. Відтоді платформа видалила понад 130 тисяч роликів за "порушення політики YouTube в галузі вакцин проти COVID-19".

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"Ми постійно бачимо, що неправдиві заяви про вакцини проти коронавірусу поширюються і на вакцини загалом, і зараз настав момент, коли особливо важливо розширити роботу, яку ми почали з COVID-19, з тим щоб охопити й інші вакцини", - йдеться в офіційному блозі YouTube.