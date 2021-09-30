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У сховищах Європи низький рівень запасів газу. Закликаємо РФ направити додаткові поставки через Україну, - посол США в Москві Салліван

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У сховищах Європи низький рівень запасів газу. Закликаємо РФ направити додаткові поставки через Україну, - посол США в Москві Салліван
Європі в умовах низького рівня запасів газу у сховищах необхідно диверсифікувати його поставки, США бачать вирішення проблеми в нарощуванні обсягів газового транзиту через Україну.

Про це заявив посол США в Москві Джон Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США дуже стурбовані ситуацією із запасами газу у сховищах регіону: рівень запасів низький, ринок відчуває дефіцит порівняно з попередніми роками, настає осінь, а там не встигнеш озирнутися, як настане зима", - сказав він.

Салліван зазначив: "Більш низький, ніж зазвичай, рівень запасів газу у сховищах свідчить про необхідність диверсифікації енергопостачань для задоволення енергетичних потреб Європи і гарантування її енергетичної безпеки".

Американський посол наголосив, що саме на це спрямована політика США.

"Вона полягає в тому, щоб у цей вирішальний момент енергопереходу активно брати участь у підвищенні рівня енергобезпеки в Європі, будь то Східна Європа, Україна або інші європейські партнери і союзники", - продовжив Салліван.

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Він нагадав про заяви Росії, що у неї достатньо газу, щоб задовольнити енергетичні потреби Європи.

"Ми цьому віримо і закликаємо уряд Росії направити додаткові поставки через Україну, у якої зараз є достатньо газопровідних потужностей, не використовуючи "Північний потік 2". Нас турбує, що відмова від цього кроку вдарить по енергобезпеці Європи і поставить під сумнів запевнення Росії про постачання газу і можливі мотиви припинення поставок", - сказав Салліван.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Анатолий Панасюк
    Не в такій "позі" просите, попередньо всі санкції ще зніміть.
  • Черный Квадрат ac8161f3
    Нехай Європа сама вилазе з ями, в яку вона сама попала. У них є дуже міцна зброя - вираження стурбованості, як вона завжди робить.
  • Petr Ivanov cd2b39c3
    По Венгрии там может быть такой скрытый момент, который нам не раскрывают. Даже тут на цензоре недавно проскочила информация, что Венгрия заключила контракт с Газпромом на 4,5 млрд кубов в год, но до этого покупала по 8-10 млрд. Они что так резко сократили потребление? Но есть информация, что часть этого газа шла в Украину - реальным или виртуальным реверсом, но шла. Теперь Украина не сможет покупать через Венгрию эти несколько млрд кубов газа, причем не только реально, но и виртуально. Потому что венгры, надо понимать, заключили контракт только на необходимый для себя газ. Это действительно чувствительный удар. Не только потому что венгры будут получать 4 млрд кубов не через Украину, а потому что Украина не сможет получать газ через Венгрию. Таки просматривается многоходовочка не только по лишению Украины транзита, но и принуждению к покупке газа по прямым контрактам с Газпромом.
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