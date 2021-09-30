Powerball США розіграє $ 620 мільйонів. Хтось із України може стати мультимільйонером у ці вихідні! Реклама

Наступний тираж лотереї Powerball США пройде в суботу. На кону $ 620 мільйонів доларів, і це найбільший лотерейний приз у світі на сьогодні. Той, кому пощастить вгадати виграшну комбінацію за результатами тиражу в суботу, отримає на руки суму, яка навіть після вирахування всіх федеральних податків, еквівалентна 206 тисячам медіанних зарплат розробника в Україні.

Переможець найбільшого у світі лотерейного джекпоту повинен буде виплатити податки в Сполучених Штатах, але сума призу настільки велика, що навіть після вирахування податкових виплат безпосередній залишок приголомшує уяву. Ось чому тисячі українців користуються послугами сертифікованого сервісу з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн - тому, що той, кому пощастить зірвати 620 мільйонів доларів у тиражі в цю суботу через TheLotter, отримає на руки 446 мільйонів доларів, після вирахування федеральних податків.

Ці 446 мільйонів уже гарантовано ваші, ви можете витратити їх як завгодно!

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 620 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 2 жовтня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.

Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більш як 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів понад 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон.

"Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 620 мільйонів," - додає представник спецслужби theLotter, Адріан Коореманс.

• Джекпот Powerball досяг $ 620 млн.

• Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Ось як це працює

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях", - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter, ви можете брати участь у тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами".

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені", - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Серед найвідоміших переможців на сайті - М.М. з Багдада, який вгадав всі шість номерів у розіграші лотереї Орегон Мегабакс 24 серпня 2015 року, ставши одноосібним володарем джекпоту в $ 6,4 мільйона! TheLotter доставив М.М. в Орегон через пів світу, де він благополучно отримав свій приз!

Скільки коштує участь у тиражі лотереї Powerball для жителів України?

theLotter пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця ціна вже включає в себе комісію сайту. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу. Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні!

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